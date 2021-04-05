Не повезло – этими двумя словами можно описать то, что чувствовали организаторы и участники первого этапа чемпионата Украины по ралли, который прошел в минувшие выходные в Херсонской области. Насколько ласковой была погода в субботу, в первый день гонки - столь же жестоко она повела себя в воскресенье, когда соревнования переместились к Тягинскому карьеру.

Утренний дождь так сильно повредил трассу ралли, что организаторам пришлось даже отложить старт аж на полтора часа! И даже несмотря на это у почти трети стартовавших экипажей не получилось добраться до финиша…

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Конечно же, при таких условиях главную роль играл опыт спортсменов – скользкая грунтовая трасса требует определенных специфических навыков управления, удачного выбора резины и тому подобное. Поэтому ничего удивительного, что победителем соревнований стал пилот команды Eurolamp WRT Валерий Горбань, а второе место занял его бывший напарник Александр Салюк-младший, который ныне выступает за собственную команду #БудуНасипати RT. Собственно, эти двое спортсменов являются рекордсменами среди украинских раллистов по количеству стартов на счету Горбаня их 197, в Салюка несколько меньше – 143.

А вот за третью позицию в ралли “Чумацкий Шлях” всю неделю шла плотная борьба между тремя спортсменами, которых относят к младшему поколению раллистов – это Александр Козлов (Mogul Racing Team), Юрий Хомицкий (DENSO X-Team) и Антон Корзун (TECE Binotel Racing Team). Сначала лидерство в этой борьбе захватил Корзун – но впоследствии Козлову удалось ускориться и обойти обоих соперников. На последнем же отрезке трассы Корзун не удержал машину на дороге и оказался на бруствере, выпав таким образом не только из призовой тройки, но и вообще из финального протокола соревнований.

Конечно же, лучше всего чувствовали себя в данных условиях участники недавно созданного класса Cross Country, в котором теперь могут соревноваться внедорожники. Самым быстрым здесь был Константин Полийчук, который тоже представлял команду Eurolamp WRT.

Гораздо сложнее было преодолеть скользкую и грязную трассу классическим раллийным автомобилям с приводом на одну ось – и тут настоящие чудеса творил гость из Литвы Довилас Чютеле. Несмотря на то, что пилот видел херсонскую трассу впервые, он смог показать лучшее время среди всего монопривода на восьми спецучастках из десяти! К сожалению, соревнование закончилось для него так же, как и для Корзуна – досрочным сходом с трассы на последний, 10-й спецучастке.

Таким образом, в обоих моноприводных классах (2WD и 2WD Open) победу одержали пилоты команды Odessa Rally Team, соответственно Игорь Белоусов и Александр Ягольницкий. Собственно, именно это помогло одесситам занять второе место и в командном зачете, уступив три очка Киевской Eurolamp WRT. "Бронзу" усилиями Юрия Хомицкого и Валерия Терещенко из Херсона увезла еще одна столичная команда DENSO X-Team.

Напомним, что Чемпионат Украины по ралли 2021 стартовал по обновленным правилам

Следующий этап раллийного чемпионата Украины состоится через полтора месяца на Львовщине. Характер дорог в Карпатах существенно отличается от южных степей, поэтому ралли “Галиция” вряд ли превратится в трофи-рейд, какой бы не была погода в середине мая.