Первые цифровые Олимпийские игры продлятся с 13 мая по 23 июня, перед Олимпиадой-2021 в Токио.

Кто бы мог подумать, что ночи перед телевизионным экраном и PlayStation могут однажды привести кого-то к олимпийской победе? Теперь это возможно, поскольку Международный олимпийский комитет объявил в четверг о создании новой виртуальной серии соревнований. Среди разнообразных добавленных виртуальных видов спорта, автоспорт представлен симулятором Gran Turismo.

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Серия высококачественных гоночных симуляторов Gran Turismo с 2018 года является официальным партнером FIA для виртуальных соревнований. Теперь автосимулятор выходит на новый уровень – олимпийский.

Конкретных деталей олимпийской серии Gran Turismo пока нет, но комитет заявил, что каждый виртуальный вид спорта будет использовать существующие формы для проведения соревнований в рамках цифровой Олимпиады. Это означает, что новая серия может проводиться по сценарию FIA GT World Tour – виртуального чемпионата, проводимого с 2018 года. Эти соревнования тоже используют в качестве симулятора Gran Turismo.

Новая серия призвана охватить младшую аудиторию и привлечь ее внимание к Олимпийским играм, сказал президент МОК Томас Бах. Цель – привлечь как можно больше людей к каждому виду спорта и создать виртуальную Олимпиаду. Сделать это будет не трудно, поскольку в последние годы киберспорт постоянно рос в популярности.

Кроме автоспорта и партнерства FIA-Gran Turismo, комитет объявил, что в цифровых олимпийских играх также примут участие “Мировая конфедерация софтбола”, “Международный союз велосипедистов”, “Мировая гребля” и “Всемирный парусный спорт”.