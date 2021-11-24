Його поява очікується у 2025 році. Він буде трирядним та електрифікованим.

За даними Automotive Business, новий автомобіль у лінійці Porsche з’явиться до середини цього десятиліття. Перші зображення автомобіля були представлені дилерам на зустрічі у США в середині листопада й інсайдери повідомляють, що трирядний кросовер Porsche виглядатиме як поєднання седана і позашляховика з пласкою задньою частиною.

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Хоча німецький автовиробник офіційно не підтвердив розробку великого позашляховика, а лиш “оцінював перспективи”, дилери стверджують, що проєкт вже в роботі. У його центрі лежить платформа SSP (Scalable Systems Platform), яку, зокрема, буде використовувати серійний автомобіль Audi, анонсований концептом Urban Sphere. Крім того, це шасі будуть використовувати й інші бренди концерну Volkswagen AG, включаючи Bentley та Lamborghini.

Платформа SSP призначена для електрифікованих та повністю електричних автомобілів. Передбачається, що трирядний Porsche дебютує як плагін-гібрид, а пізніше вийде у повністю електричній версії. Але раніше ми побачимо електричний Macan, який повинен з’явитися до 2023 року.

Фото: презентація стратегії електрифікації брендів концерну Volkswagen / Volkswagen