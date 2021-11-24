Его появление ожидается в 2025 году. Он будет трехрядным и электрифицированным.

По данным Automotive Business, новый автомобиль в линейке Porsche появится к середине этого десятилетия. Первые изображения автомобиля были представлены дилерам на встрече в США в середине ноября и инсайдеры сообщают, что трехрядный кроссовер Porsche будет выглядеть как сочетание седана и внедорожника с плоской задней частью.

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Хотя немецкий автопроизводитель официально не подтвердил разработку большого внедорожника, а лишь “оценивал перспективы”, дилеры утверждают, что проект уже в работе. В его центре лежит платформа SSP (Scalable Systems Platform), которую, в частности, будет использовать серийный автомобиль Audi, анонсированный концептом Urban Sphere. Кроме того, это шасси будут использовать и другие бренды концерна Volkswagen AG, включая Bentley и Lamborghini.

Платформа SSP предназначена для электрифицированных и полностью электрических автомобилей. Предполагается, что трехрядный Porsche дебютирует как плагин-гибрид, а позже выйдет в полностью электрической версии. Но раньше мы увидим электрический Macan, который должен появиться к 2023 году.

Фото: презентация стратегии электрификации брендов концерна Volkswagen / Volkswagen