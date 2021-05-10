После первичных испытаний на полигоне Центра развития Porsche в Вайссах, замаскированные прототипы электрического компактного внедорожника следующего поколения выехали за пределы полигона Porsche.

К моменту выхода на рынок полностью электрического Macan в 2023 году он пройдет около трех миллионов испытательных километров во всем мире в различных условиях. До сих пор испытания этой модели проходили в виртуальном мире и закрытом полигоне.

Цифровая разработка и тестирование не только экономят время и затраты, но и ресурсы. Вместо реальных транспортных средств инженеры используют цифровые прототипы – вычислительные модели, повторяющие свойства, системы и силовые агрегаты транспортного средства с высокой степенью точности.

Существует 20 цифровых прототипов для моделирования, таких как аэродинамика, энергоменеджмент, эксплуатация и акустика. "Мы регулярно собираем данные из разных подразделений и используем их для создания целостного, виртуального автомобиля, максимально детального", – объясняет Андреас Хубер, менеджер по цифровым прототипам Porsche. Это позволяет быстро выявить и решить ранее нераскрытые конфликты дизайна.

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Специалисты по аэродинамике – одни из первых инженеров, которые работали с цифровым прототипом. Низкое аэродинамическое сопротивление является фундаментальным для полностью электрического Macan. Даже незначительные улучшения потока могут иметь огромное значение. В настоящее время инженеры используют моделирование для точной настройки таких деталей, как воздуховоды охлаждающего воздуха.

Электрическая система привода – от аккумулятора к двигателю – требует абсолютно отдельной концепции охлаждения и контроля температуры, которая очень отличается от концепции автомобиля с обычным приводом. Если для двигателей внутреннего сгорания охлаждающая жидкость нагревается в диапазоне от 90 до 120 градусов, то электрическая высоковольтная батарея требует диапазона от 20 до 70 градусов. Критические сценарии возникают не в дороге, а во время быстрой зарядки высокой мощности при высокой внешней температуре. Однако разработчики Porsche могут точно рассчитать и оптимизировать расход и температуру.

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Первые физические прототипы полностью электрического Macan были построены на основе данных, полученных в результате моделирования – в некоторых случаях вручную или с помощью специальных инструментов. Затем они регулярно адаптируются на основе виртуального процесса совершенствования. Подобным образом результаты тестирования на дорогах поступают непосредственно в компьютер.