Після первинних випробувань на полігоні Центру розвитку Porsche у Вайссах, замасковані прототипи електричного компактного позашляховика наступного покоління виїхали за межі полігону Porsche.

До моменту виходу на ринок повністю електричного Macan в 2023 році він пройде близько трьох мільйонів випробувальних кілометрів у всьому світі в різних умовах. Досі випробування цієї моделі проходили у віртуальному світі та закритому полігоні.

Цифрова розробка та тестування не лише економить час та витрати, але й заощаджує ресурси. Замість реальних транспортних засобів інженери використовують цифрові прототипи - обчислювальні моделі, що повторюють властивості, системи та силові агрегати транспортного засобу з високим ступенем точності.

Існує 20 цифрових прототипів для моделювання, таких як аеродинаміка, енергоменеджмент, експлуатація та акустика. "Ми регулярно збираємо дані з різних підрозділів і використовуємо їх для створення цілісного, віртуального автомобіля, максимально детального", - пояснює Андреас Хубер, менеджер з цифрових прототипів Porsche. Це дозволяє швидко виявити та вирішити раніше нерозкриті конфлікти дизайну.

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Фахівці з аеродинаміки - одні з перших інженерів, які працювали з цифровим прототипом. Низький аеродинамічний опір є фундаментальним для повністю електричного Macan. Навіть незначні покращення потоку можуть мати величезне значення. В даний час інженери використовують моделювання для точної настройки таких деталей, як повітроводи охолоджуючого повітря.

Електрична система приводу – від акумулятора до двигуна – вимагає абсолютно окремої концепції охолодження та контролю температури, яка дуже відрізняється від концепції автомобіля із звичайним приводом. Якщо для двигунів внутрішнього згоряння охолоджуюча рідина нагрівається в діапазоні від 90 до 120 градусів, то електрична високовольтна батарея вимагає діапазону від 20 до 70 градусів. Критичні сценарії виникають не в дорозі, а під час швидкої зарядки високої потужності при високій зовнішній температурі. Однак розробники Porsche можуть точно розрахувати та оптимізувати витрату та температуру.

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Перші фізичні прототипи повністю електричного Macan були побудовані на основі даних, отриманих в результаті моделювання - в деяких випадках вручну або за допомогою спеціальних інструментів. Потім вони регулярно адаптуються на основі віртуального процесу вдосконалення. Подібним чином результати тестування на дорогах надходять безпосередньо в комп'ютер.