К сожалению, приземистый суперкар будет существовать только в игре Gran Turismo 7.

Немецкий автопроизводитель и японская студия разработки видеоигр Polyphony Digital Inc., дочерняя компания Sony Interactive Entertainment, представили концепт автомобиля, который появится в видеоигре Gran Turismo. Не исключено, что после выхода игры Porsche воплотит игровой прототип в физической форме. Настоящий автомобиль, который можно купить за дорого или хотя бы полномасштабным макетом.

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В серии игр Gran Turismo спортивные автомобили Porsche представлены с 2017 года, последний – Taycan Turbo S. Для запуска седьмой версии игры дизайнеры Porsche впервые разработали автомобиль исключительно для виртуального мира. Porsche Vision Gran Turismo – это первое концептуальное исследование производителя спортивных автомобилей, созданное специально для использования в компьютерной игре. Он будет доступен эксклюзивно в Gran Turismo 7, релиз которой состоится 4 марта 2022 года для PlayStation 4 и PlayStation 5.

В партнерстве с Polyphony Digital, Porsche демонстрирует не только свой дальновидный подход, но и мощный дизайн новой эры. Освободившись от ограничений разработки моделей для серийного производства, дизайнеры Porsche смогли воплотить в жизнь свои собственные идеи.

“Автомобиль, разработанный исключительно для виртуального мира, открывает перед нами захватывающие возможности, которые в противном случае в значительной мере регламентированы в процессе проектирования серийного автомобиля”, – говорит Майкл Мауэр, вице-президент Style Porsche. “Такие проекты, как Porsche Vision Gran Turismo, особенно ценны для нас в творческом процессе. Дальнейшее развитие нашей четко определенной ДНК Porsche Design и обмен с дизайнерами из других отраслей являются важной частью нашей работы”.

Фото: Porsche Vision Gran Turismo / Porsche

Новаторские решения Porsche называет ориентированными на будущее версиями знакомых элементов дизайна. Концепт демонстрирует типичные для бренда пропорции с характерным соотношением высоты к ширине, чрезвычайно низкой посадкой капота и ярко выраженными крыльями. Передняя оптика и интегрированные воздухозаборники создают визуальную связь с языком дизайна Taycan. Заднюю часть украшает узкая световая полоса – дальнейшее развитие световой подписи, знакомой по тому же Taycan и современному 911.

В интерьере также четко узнается фирменный стиль Porsche, хотя перед водителем уже изогнутый голограммный дисплей, вместо аналоговой или цифровой панели приборов. В распоряжении пилота также есть прямоугольный штурвал и спартанский салон из карбона и титана, выбор режима трансмиссии поворотным моностабильным переключателем. Руководитель отдела дизайна интерьера Porsche Маркус Ауэрбах также добавляет, что в концепте были использованы “исключительно веганские материалы”.

Кроме “тренировки” для дизайнеров, концепт преследует еще две цели: завоевать для бренда новое поколение поклонников через игровой процесс, а также вырастить пилотов для киберспортивных соревнований, которые сегодня не уступают реальным по бюджетам.

Gran Turismo – это видеоигра, разработанная Polyphony Digital Inc., дочерней компанией Sony Interactive Entertainment Inc. Франшиза, запущенная в Японии в 1997 году, отмечена многими наградами, считается лучшим и наиболее реалистичным симулятором вождения, имея отличную графику, аутентичные физические технологии и тщательное внимание к деталям. В апреле этого года чемпионат на симуляторе Gran Turismo стал олимпийским видом спорта. Собственные виртуальные суперкары для игры имеют такие производители как Lamborghini, Jaguar, Mazda, Mercedes-AMG.