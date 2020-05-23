Очень жаль, что такой спорткар будет существовать только в виртуальной реальности.

Серия игр Gran Turismo уже давно стала демонстрационной площадкой для эффектных концептов спортивных автомобилей, которые никогда не увидят света дня. Их список пополнил прототип Mazda RX-Vision в исполнении GT3, продемонстрированный на автосалоне в Токио в 2015 году.

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Концепт имеет совершенно потрясающий вид и Mazda хотела, чтобы его скорость соответствовала внешности. Гоночный прототип предусматривает использование трековой версии мотора следующего поколения SKYACTIV-R.

RX-Vision будет доступен на Gran Turismo Sport с 22 мая, а его появление в игре приурочено к 100-й годовщине самой марки Mazda.

Одновременно с игровым дебютом Mazda RX-Vision, будут проведены два конкурса: первый – на лучшее время на треке Circuit de Spa-Francorchamps за рулем новинки, а второй – на лучший дизайн ливреи для гоночного прототипа. В обоих случаях победители получат фирменный эскиз автомобиля с автографом дизайнера и масштабную коллекционную модель RX-Vision GT3.

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