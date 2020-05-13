Официальный релиз компьютерной игры запланирован на 10 июля этого года.
Реалистичный гоночный симулятор от Codemasters официально лицензирован FIA и позволяет “строить карьеру”, как в жизни.
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В режиме карьеры игрокам придется сначала обойти соперников за рулем болида серии Формула 2 в сезоне 2019 года, после чего откроется доступ к соревнованиям старшей серии нового сезона.
В общем в симуляторе F1 2020 представлены 16 официальных болидов Формула 1:
- 2010 Red Bull RB6
- 2010 Ferrari F10
- 2010 McLaren MP4-25
- 2009 Brawn BGP 001
- 2008 McLaren MP4 –23
- 2007 Ferrari F2007
- 2006 Renault R26
- 2004 Ferrari F2004
- 2003 рік Williams FW25
- 1988 McLaren MP4 / 4
- 1998 McLaren MP4-13
- 1996 Williams FW18
- 1992 Williams FW14
- 1991 McLaren MP4 / 6
- 1990 Ferrari 641
- 1990 McLaren MP4 / 5B
Кроме того, разработчики подготовили специальное издание игры под названием F1 2020 Deluxe Schumacher Edition, с которым пользователи получат эксклюзивный контент и трехдневный ранний доступ. Особое издание включает расширенный список машин, добавляя к основному:
- 1991 Jordan 191
- 1994 Benetton B194
- 1995 Benetton B195
- 2000 Ferrari F1-2000
Игра будет доступна для платформ PlayStation 4, Xbox One и Xbox One X, ПК и Google Stadia и будет стоить 60 долларов. За издание F1 2020 Michael Schumacher Deluxe Edition придется заплатить на 10 долларов больше.
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