Официальный релиз компьютерной игры запланирован на 10 июля этого года.

Реалистичный гоночный симулятор от Codemasters официально лицензирован FIA и позволяет “строить карьеру”, как в жизни.

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В режиме карьеры игрокам придется сначала обойти соперников за рулем болида серии Формула 2 в сезоне 2019 года, после чего откроется доступ к соревнованиям старшей серии нового сезона.

В общем в симуляторе F1 2020 представлены 16 официальных болидов Формула 1:

2010 Red Bull RB6

2010 Ferrari F10

2010 McLaren MP4-25

2009 Brawn BGP 001

2008 McLaren MP4 –23

2007 Ferrari F2007

2006 Renault R26

2004 Ferrari F2004

2003 рік Williams FW25

1988 McLaren MP4 / 4

1998 McLaren MP4-13

1996 Williams FW18

1992 Williams FW14

1991 McLaren MP4 / 6

1990 Ferrari 641

1990 McLaren MP4 / 5B

Кроме того, разработчики подготовили специальное издание игры под названием F1 2020 Deluxe Schumacher Edition, с которым пользователи получат эксклюзивный контент и трехдневный ранний доступ. Особое издание включает расширенный список машин, добавляя к основному:

1991 Jordan 191

1994 Benetton B194

1995 Benetton B195

2000 Ferrari F1-2000

Игра будет доступна для платформ PlayStation 4, Xbox One и Xbox One X, ПК и Google Stadia и будет стоить 60 долларов. За издание F1 2020 Michael Schumacher Deluxe Edition придется заплатить на 10 долларов больше.

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