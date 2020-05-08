Релиз Dirt 5 запланирован на осень этого года.

В ролике можно увидеть новые машины, трассы и окружающую среду новой серии игры о гонках по бездорожью.

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Основная серия гоночных симуляторов Dirt Rally сосредоточена на реалистическом воспроизведении и технических этапах ралли-кроссовых соревнований. В спин-оффе Dirt акцент смещен от симулятора к игре и позволяет выступать в одной гонке машинам самых разных классов. Конечно, подготовленным для бездорожья.

В списке транспорта для Dirt 5 есть как профессиональные раллийные автомобили и багги, так и дорожные машины, настроенные для гонок на бездорожье, такие как Ariel Nomad или классический Ford Mustang.

Фото: скриншоты игры Dirt 5 / Codemasters

Разработчик и издатель игры Codemasters, отмечает, что игроки смогут настроить внешний вид своих авто на невиданном ранее уровне для серии Dirt.

Мы также видим широкий спектр мест с грязью, снегом и гололедом, а Codemasters успоминает другие поверхности и динамическую погоду. В трейлере можно увидеть гонки на замерзшей реке Ист-Ривер в Нью-Йорке. Кроме того, на скриншотах можно заметить локации в Китае и Норвегии, а разработчики успоминают в анонсе Италию и Бразилию. Всего будет доступно 70 локаций.

Релиз Dirt 5 запланирован на октябрь этого года. Игра будет доступна на платформах ПК, PlayStation 4 и Xbox One, а позже будет выпущено обновление для работы на PlayStation 5 и Xbox Series X. В начале 2021 года он будет доступен в игровом сервисе Google Stadia.

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