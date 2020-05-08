Реліз Dirt 5 запланований на осінь цього року.

В анонсовому ролику можна побачити нові машини, траси та оточуюче середовище нової серії гри про перегони на бездоріжжі.

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Основна серія гоночних симуляторів Dirt Rally зосереджена на реалістичному відтворенні та технічних етапах ралі-кросових змагань. У спін-оффі Dirt акцент зміщений від симулятора до гри і дозволяє виступати в одній гонці машинам найрізноманітніших класів. Звісно, підготовлених для бездоріжжя.

У списку транспорту для Dirt 5 є як професійні ралійні автомобілі та баггі, так і дорожні машини, налаштовані для перегонів на бездоріжжі, такі як Ariel Nomad чи класичний Ford Mustang.

Фото: скріншоти гри Dirt 5 / Codemasters

Розробник і видавець гри – Codemasters, зазначає, що гравці зможуть налаштувати зовнішній вигляд своїх авто на небаченому раніше рівні для серії Dirt.

Ми також бачимо широкий спектр місць та середовищ із грязюкою, снігом та ожеледицею, а Codemasters згадує інші поверхні та динамічну погоду. У трейлері можна побачити перегони на замерзлій річці Іст-Рівер у Нью-Йорку. Крім того, на скріншотах можна помітити локації в Китаї та Норвегії, а розробники згадують в анонсі про Італію та Бразилію. Всього буде доступно 70 локацій.



Реліз Dirt 5 запланований на жовтень цього року. Гра буде доступна на платформах ПК, PlayStation 4 та Xbox One, а пізніше буде випущене оновлення для роботи на PlayStation 5 та Xbox Series X. На початку 2021 року він буде доступний в ігровому сервісі Google Stadia.

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