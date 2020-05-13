Офіційний реліз комп'ютерної гри запланований на 10 липня цього року.

Реалістичний гоночний симулятор від Codemasters офіційно ліцензований FIA і дозволяє “будувати кар’єру”, як у житті.

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У режимі кар’єри гравцям доведеться спочатку обійти суперників за кермом боліда серії Формула 2 у сезоні 2019 року, після чого відкриється доступ до змагань старшої серії нового сезону.

Усього в симуляторі F1 2020 представлено 16 офіційних болідів Формула 1:

2010 Red Bull RB6

2010 Ferrari F10

2010 McLaren MP4-25

2009 Brawn BGP 001

2008 McLaren MP4 –23

2007 Ferrari F2007

2006 Renault R26

2004 Ferrari F2004

2003 рік Williams FW25

1988 McLaren MP4 / 4

1998 McLaren MP4-13

1996 Williams FW18

1992 Williams FW14

1991 McLaren MP4 / 6

1990 Ferrari 641

1990 McLaren MP4 / 5B

Крім того, розробники підготували спеціальне видання гри під назвою F1 2020 Deluxe Schumacher Edition, з яким користувачі отримають ексклюзивний контент та триденний ранній доступ. Особливе видання включає розширений список машин, додаючи до основного:

1991 Jordan 191

1994 Benetton B194

1995 Benetton B195

2000 Ferrari F1-2000

Гра буде доступна для платформ PlayStation 4, Xbox One та Xbox One X, ПК та Google Stadia і коштуватиме 60 доларів. За видання F1 2020 Michael Schumacher Deluxe Edition доведеться заплатити на 10 доларів більше.

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