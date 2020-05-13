Офіційний реліз комп'ютерної гри запланований на 10 липня цього року.
Реалістичний гоночний симулятор від Codemasters офіційно ліцензований FIA і дозволяє “будувати кар’єру”, як у житті.
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У режимі кар’єри гравцям доведеться спочатку обійти суперників за кермом боліда серії Формула 2 у сезоні 2019 року, після чого відкриється доступ до змагань старшої серії нового сезону.
Усього в симуляторі F1 2020 представлено 16 офіційних болідів Формула 1:
- 2010 Red Bull RB6
- 2010 Ferrari F10
- 2010 McLaren MP4-25
- 2009 Brawn BGP 001
- 2008 McLaren MP4 –23
- 2007 Ferrari F2007
- 2006 Renault R26
- 2004 Ferrari F2004
- 2003 рік Williams FW25
- 1988 McLaren MP4 / 4
- 1998 McLaren MP4-13
- 1996 Williams FW18
- 1992 Williams FW14
- 1991 McLaren MP4 / 6
- 1990 Ferrari 641
- 1990 McLaren MP4 / 5B
Крім того, розробники підготували спеціальне видання гри під назвою F1 2020 Deluxe Schumacher Edition, з яким користувачі отримають ексклюзивний контент та триденний ранній доступ. Особливе видання включає розширений список машин, додаючи до основного:
- 1991 Jordan 191
- 1994 Benetton B194
- 1995 Benetton B195
- 2000 Ferrari F1-2000
Гра буде доступна для платформ PlayStation 4, Xbox One та Xbox One X, ПК та Google Stadia і коштуватиме 60 доларів. За видання F1 2020 Michael Schumacher Deluxe Edition доведеться заплатити на 10 доларів більше.
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