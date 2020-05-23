Дуже шкода, що такий спорткар існуватиме тільки у віртуальній реальності.

Серія ігор Gran Turismo вже давно стала демонстраційним майданчиком для ефектних концептів спортивних автомобілів, котрі ніколи не побачать світла дня. Їх список поповнив прототип Mazda RX-Vision у виконанні GT3, продемонстрований на автосалоні у Токіо в 2015 році.

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Концепт має абсолютно приголомшливий вигляд і Mazda хотіла, щоб його швидкість відповідала зовнішності. Гоночний прототип передбачає використання трекової версії мотора наступного покоління SKYACTIV-R.

RX-Vision буде доступний на Gran Turismo Sport з 22 травня, а його поява у грі приурочена до 100-ї річниці самої марки Mazda.



Одночасно з ігровим дебютом Mazda RX-Vision, буде проведено два конкурси: перший – на найкращий час на треку Circuit de Spa-Francorchamps за кермом новинки, а другий – на кращий дизайн лівреї для гоночного прототипа. В обох випадках переможці отримають фірмовий ескіз автомобіля з автографом дизайнера і масштабну колекційну модель RX-Vision GT3.

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