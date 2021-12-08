Двигатели EcoBeast с сопутствующими узлами полностью готовы к установке.

Ford Mustang в исполнении High Performance Package с мотором EcoBeast 2.3 стоит на 6150 долларов дороже базовой модели. А приобрести отдельно этот четырехцилиндровый турбомотор отныне можно за 6 485 долларов.

Узнайте также: Дебютировал Porsche Vision Gran Turismo – виртуальный гоночный автомобиль, доступный каждому

Мотор под кодовым обозначением M-6009-23EB – это так называемый “короткий блок”. 2,3-литровый мотор EcoBoost получил достаточно мощности, чтобы иметь собственное название – EcoBeast. Производительность такого агрегата составляет 500 лошадиных сил и 563 Нм. Так называемый EcoBeast, разработанный для моделей Mustang 2015–2022 годов и горячих хэтчбеков Focus RS 2016–2018 годов, под капотом купе имеет отдачу в 330 лошадиных сил, а в горячих хэтчбеков генерирует 350 сил.

Мотор оснащен втулками для крепления двигателя от Mustang, улучшенным охлаждением и коваными поршнями Mahle 2618. Усиленные поршни дополняются шатунами с двотавровой балкой Callies Compstar с болтами ARP2000, облегченным кованным коленчатым валом Callies с дополнительными шпонковыми пазами и криогенной обработкой, а также масляным насосом, цепным приводом, демпфером и прокладкой головки.

Фото: Ford Focus RS, Mustang High Performance Package и 2,3-литровый турбомотор M-6009-23EB / Ford