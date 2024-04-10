Нову версію Ford Bronco Raptor показали під час сонячного затемнення. Для зарядженого позашляховика підготували опціональний пакет Black Appearance.

Повне сонячне затемнення можна було спостерігати в Північній Америці 8 квітня - це було найтриваліше і темніше сонячне затемнення з 1806 року, за ним спостерігали десятки мільйонів людей. Ford вибрав це астрономічне явище, щоб представити 150 власникам Бронко новий опціональний пакет Black Appearance для зарядженого Bronco Raptor.

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За 4995 доларів для Bronco Raptor запропонували чорний декор — у чорний пофарбовані наклейка на капот, стійки, панелі даху, що знімаються, корпуси зовнішніх дзеркал, колісні арки і диски. Крім того, у чорний матовий пофарбували силовий бампер та пластину захисту моторного відсіку.

Це не перший опціональний пакет доробок для Bronco Raptor. У 2023 році Ford показав позашляховик з пакетом Code Orange, що додає екстер'єру та інтер'єру яскравих деталей. У яскраво-жовтогарячий колір забарвлюються буксирні вуха, заглушки на колісних дисках і «клітчаста» графіка на задній частині кузова.

Сам же Bronco Raptor дебютував на початку 2022 року - це найпотужніший серійний варіант моделі, за його розробку відповідав підрозділ Ford Performance. У такого позашляховика жорсткість кузова збільшена більш ніж на 50 відсотків, перебудована підвіска High-Performance OffRoad Stability Suspension (HOSS) та встановлені амортизатори як F-150 Raptor. Дорожній просвіт становить 33 сантиметри, а колію розширено до 187 сантиметрів. Ходи підвісок збільшено на 60 та 40 відсотків, до 330 та 355 міліметрів відповідно.

У рух Bronco Raptor наводить трилітрова «бітурбошестерка» EcoBoost потужністю 424 кінські сили, яка працює у тандемі з десятидіапазонним автоматом. Привід повний, з роздавальною коробкою з передавальним числом понижувальної передачі 3,06:1. Це забезпечує йому неабиякі всюдихідні можливості.