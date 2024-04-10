Новую версию Ford Bronco Raptor показали во время солнечного затмения. Для заряженного внедорожника подготовили опциональный пакет Black Appearance.

Полное солнечное затмение можно было наблюдать в Северной Америке 8 апреля - это было самое продолжительное и темное солнечное затмение с 1806 года, за ним наблюдали десятки миллионов людей. Ford выбрал это астрономическое явление, чтобы представить 150 владельцам Бронко новый опциональный пакет Black Appearance для заряженного Bronco Raptor.

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За 4995 долларов для Bronco Raptor предложили черный декор - в черный окрашены наклейка на капот, стойки, панели крыши, снимающиеся, корпуса наружных зеркал, колесные арки и диски. Кроме того, в черный матовый покрасили силовой бампер и пластину защиты моторного отсека.

Это не первый опциональный пакет доработок для Bronco Raptor. В 2023 году Ford показал внедорожник с пакетом Code Orange, что добавляет экстерьеру и интерьеру ярких деталей. В ярко-оранжевый цвет окрашиваются буксирные уши, заглушки на колесных дисках и "клетчатая" графика на задней части кузова.

Сам же Bronco Raptor дебютировал в начале 2022 года - это самый мощный серийный вариант модели, за его разработку отвечало подразделение Ford Performance. У такого внедорожника жесткость кузова увеличена более чем на 50 процентов, перестроена подвеска High-Performance OffRoad Stability Suspension (HOSS) и установлены амортизаторы как F-150 Raptor. Дорожный просвет составляет 33 сантиметра, а колея расширена до 187 сантиметров. Ходы подвесок увеличены на 60 и 40 процентов, до 330 и 355 миллиметров соответственно.

В движение Bronco Raptor приводит трехлитровая "битурбошестерка" EcoBoost мощностью 424 лошадиные силы, которая работает в тандеме с десятидиапазонным автоматом. Привод полный, с раздаточной коробкой с передаточным числом понижающей передачи 3,06:1. Это обеспечивает ему незаурядные вездеходные возможности.