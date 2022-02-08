Двопедальна "механіка" поки існує лише на патентних зображеннях, а її застосування в серійних автомобілях наразі непевне.

Компанія Ford зареєструвала у Бюро з патентів та торгових марок США інноваційну трансмісію з електронним управлінням, яка не потребує зчеплення. Згідно з документом, нова трансмісія дозволить здійснювати ручне перемикання передач, але третя педаль залишиться про всяк випадок.

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Нова коробка передач є механічною трансмісією з електронним зчепленням. Електрогідравлічний механізм дозволяє перемикати передачі, використовуючи лише селектор. За роботу традиційного зчеплення відповідає електроніка, яка отримує сигнали від датчика тиску на перемикачі передач або перетворювача, закріпленого на третій педалі. При цьому остання не має механічного приводу та залишиться в автомобілях для водіїв, які не готові одразу відмовитись від класичної “механіки”.

Нова система має зробити управління механічною трансмісією більш сумісною з гібридною силовою установкою. У лінійці Ford застосування для неї могли б знайти у новому спорткупе Mustang та позашляховику Bronco. Втім, поки про втілення цієї ідеї у життя говорити зарано, оскільки від патентів до комерційного продукту зазвичай минає чимало часу, а деякі патенти взагалі ніколи не реалізуються.

Фото: патент Ford на механічну трансмісію без зчеплення / The Drive