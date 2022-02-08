Двухпедальная "механика" пока существует только на патентных изображениях, а ее применение в серийных автомобилях пока неопределенно.

Компания Ford зарегистрировала в Бюро патентов и торговых марок США инновационную трансмиссию с электронным управлением, которая не нуждается в сцеплении. Согласно документу, новая трансмиссия позволит осуществлять ручное переключение передач, но третья педаль останется на всякий случай.

Также интересно: Koenigsegg показал электрическую силовую установку собственной разработки

Новая коробка передач является механической трансмиссией с электронным сцеплением. Электрогидравлический механизм позволяет переключать передачи, используя только селектор. За работу традиционного сцепления отвечает электроника, которая получает сигналы от датчика давления на переключателе передач и преобразователя, закрепленного на третьей педали. При этом последняя не имеет механического привода и останется в автомобилях для водителей, которые не готовы сразу отказаться от классической “механики”.

Новая система должна сделать управление механической трансмиссией более совместимым с гибридной силовой установкой. В линейке Ford применение для нее могли бы найти в новом спорткупе Mustang и внедорожнике Bronco. Впрочем, пока о воплощении этой идеи в жизнь говорить рано, поскольку от патентов до коммерческого продукта обычно проходит немало времени, а некоторые патенты вообще никогда не реализуются.

Фото: патент Ford на механическую трансмиссию без сцепления / The Drive