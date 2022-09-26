7,3-літровий V8 з чавунним блоком циліндрів буде продаватись окремо від автомобіля.

Компанія Ford подала до Бюро з патентів та товарних знаків США (USPTO) заявку на реєстрацію назви Megazilla. Її виробник вже згадував, коли анонсував новий V-подібний двигун наприкінці 2020 року – приблизно тоді, коли почав оснащувати свої пікапи потужним бензиновим двигуном Godzilla.

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Багато деталей про новий двигун Ford поки не розкриває. Відомо лише, що він буде еволюційним варіантом Godzilla, розробленого для пікапів F-Series Super Duty. Godzilla – це 7,3-літровий V8 з чавунним блоком циліндрів, алюмінієвими головками, кованим колінвалом, розподіленим упорскуванням пального та змінними фазами газорозподілу. Видає цей двигун 436 к.с. потужності та 644 Нм крутного моменту.

Що саме Ford змінить у двигуні, поки не розкривається, проте йому обіцяні підвищена потужність і більший крутний момент. Нова «вісімка» буде агрегатуватися з 10-ступеневою автоматичною коробкою передач, а також отримає версію, яка працює в парі з механікою.

За попередніми даними, Megazilla не замінить Godzilla, а продаватиметься як crate engine – «мотор у ящику», який зможуть придбати окремо та використовувати для своїх проектів тюнери та спортсмени-аматори.