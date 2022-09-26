7,3-литровый V8 с чугунным блоком цилиндров будет продаваться отдельно от автомобиля.

Компания Ford подала в Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) заявку на регистрацию названия Megazilla. Его производитель уже упоминал, когда анонсировал новый V-образный двигатель в конце 2020 года – примерно тогда, когда начал оснащать свои пикапы мощным бензиновым двигателем Godzilla.

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Много деталей о новом двигателе Ford пока не раскрывает. Известно лишь, что он будет эволюционным вариантом Godzilla, разработанного для пикапов F-Series Super Duty. Godzilla – это 7,3-литровый V8 с чугунным блоком цилиндров, алюминиевыми головками, кованым коленвалом, распределенным впрыском топлива и изменяемыми фазами газораспределения. Выдает этот двигатель 436 л.с. мощности и 644 Нм крутящего момента.

Что именно Ford изменит в двигателе, пока не раскрывается, однако ему обещаны повышенная мощность и больший крутящий момент. Новая “восьмерка” будет агрегатироваться с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также получит версию, которая работает в паре с механикой.

По предварительным данным, Megazilla не заменит Godzilla, а будет продаваться как crate engine – “мотор в ящике”, который смогут приобрести отдельно и использовать для своих проектов тюнеры и спортсмены-любители.