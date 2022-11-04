Ford Transit Trail цілком придатний для життя автомобіль. Він має усе необхідне для подорожей і може проїхати навіть по легкому бездоріжжю.

У США склалася ціла культура автоподорожей країною з ночівлями в кемпінгах і просто неба, і автовиробники пропонують величезний спектр придатних для цих цілей спецверсій машин і похідних аксесуарів.

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Серед них і Ford, який представив особливе виконання Transit із приставкою Trail. Це повнопривідна модифікація мікроавтобуса із 310-сильним турбомотором, яку підготували для серйозного бездоріжжя.

Transit Trail має збільшений майже на 90 міліметрів дорожній просвіт і розширену на 70 міліметрів колію, якщо порівнювати його зі стандартним Транзитом. Він оснащений 16-дюймовими чорними дисками та взутий у 30,5-дюймові позашляхові шини Goodyear Wrangler Workhorse. Із зовнішніх відмінностей – інше оформлення передньої частини, захисні пластикові накладки «по колу» та додаткові підніжки.

У списку обладнання – мультимедійний комплекс Sync 4 з 12-дюймовим екраном, смарт-ключ, кілька розеток на 110 та 12 вольт, а також USB-роз'єми. З допоміжних систем заявлено адаптивний круїз-контроль та моніторинг сліпих зон. У салоні є кріплення для похідних меблів – спального місця, полиць та різних ніш для зберігання. А з опціональним пакетом Heavy-Duty Trailer Package, такий Transit Trail може буксирувати причіп масою до трьох тонн.

Ціни на Transit Trail починаються з 65 975 доларів. Старт продажів намічено на весну 2023 року.