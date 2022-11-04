Ford Transit Trail вполне пригоден для жизни автомобиль. Он имеет все необходимое для путешествий и может проехать даже по легкому бездорожью.

В США сложилась целая культура автопутешествий по стране с ночевками в кемпингах и под открытым небом, и автопроизводители предлагают огромный спектр пригодных для этих целей спецверсий машин и производных аксессуаров.

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Среди них и Ford, представивший особое исполнение Transit с приставкой Trail. Это полноприводная модификация микроавтобуса с 310-сильным турбомотором, подготовленная для серьезного бездорожья.

Transit Trail имеет увеличенный почти на 90 миллиметров дорожный просвет и расширенный на 70 миллиметров путь, если сравнивать его со стандартным транзитом. Он оснащен 16-дюймовыми черными дисками и обут в 30,5-дюймовые внедорожные шины Goodyear Wrangler Workhorse. Из внешних отличий – другое оформление передней части, защитные пластиковые накладки по кругу и дополнительные подножки.

В списке оборудования – мультимедийный комплекс Sync 4 с 12-дюймовым экраном, смарт-ключ, несколько розеток на 110 и 12 вольт, а также разъемы USB. Из вспомогательных систем заявлен адаптивный круиз-контроль и мониторинг слепых зон. В салоне есть крепление для производной мебели – спального места, полок и разных ниш для хранения. А с опциональным пакетом Heavy-Duty Trailer Package такой Transit Trail может буксировать прицеп массой до трех тонн.

Цены на Transit Trail начинаются с 65 975 долларов. Старт продаж намечен весной 2023 года.