Понад два мільйони автомобілів Ford Explorer мають декоративні елементи, які можуть відірватися під час руху.

За даними Automotive News, ця цифра досягає 2,2 мільйона автомобілів у всьому світі, і все це пов’язано з простою проблемою.

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Відкликання номер 24V-031 від Національного управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) стверджує, що «деякі кріплення зовнішньої аплікації на стійці не закріплені належним чином через неправильне складання або ремонт». Проблема стосується Explorer з 2011 по 2019 модельні роки. Кліпси, які «не закріплені належним чином», можуть призвести до того, що оздоблення злетить.

Компанія Ford заявляє, що в результаті цієї несправності не було аварій або травм. Проте, здається, є багато повідомлень про інциденти. Переглядаючи хронологічний звіт про відкликання, Ford ідентифікує 568 звітів онлайн-анкети транспортного засобу та 14 337 звітів про гарантію зовнішньої обробки передньої стійки, яка від’єднана або відсутня.

Цікаво, що у звіті йдеться, що Ford самостійно провів початкове розслідування ще в 2018 році на запит NHTSA. Вважалося, що це «не є необґрунтованим ризиком для безпеки через низьку масу/геометрію частини». Очевидно, це змінилося в лютому 2023 року, коли NHTSA розпочало власне попереднє розслідування проблеми, зрештою вирішивши, що так, пластикові деталі, що відлітають від автомобіля, можуть становити загрозу безпеці інших водіїв на дорозі.

Речник Ford надіслав електронною поштою наступну заяву щодо відкликання: «22 січня компанія Ford оголосила про відкликання деяких автомобілів Ford Explorer 2011-2019 років випуску для можливого від’єднання оздоблення передньої стійки. Ми очікуємо, що це вплине лише на 5 відсотків автомобілів, і закликаємо клієнтів звертатися до свого дилера для перевірки, коли запчастини будуть доступні. Після цього клієнти отримають вільний доступ до послуг мобільного ремонту та доставки в дилерських центрах-учасниках».

На щастя, виправлення дуже просте. Дилери Ford оглянуть обшивку передньої стійки Explorer і відремонтують або замінять, якщо вона не надійно закріплена. Сповіщення власників почнеться в березні, але люди, які мають занепокоєння, можуть зателефонувати в службу підтримки клієнтів Ford і вказати інформацію про відкликання Ford 24S02.