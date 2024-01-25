Более двух миллионов автомобилей Ford Explorer имеют декоративные элементы, которые могут оторваться во время движения.

По данным Automotive News, эта цифра достигает 2,2 миллиона автомобилей во всем мире, и все это связано с простой проблемой.

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Отзыв номер 24V-031 от Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA) утверждает, что "некоторые крепления внешней аппликации на стойке не закреплены должным образом из-за неправильной сборки или ремонта". Проблема касается Explorer с 2011 по 2019 модельные годы. Клипсы, которые "не закреплены должным образом", могут привести к тому, что отделка слетит.

Компания Ford заявляет, что в результате этой неисправности не было аварий или травм. Однако, кажется, есть много сообщений об инцидентах. Просматривая хронологический отчет об отзыве, Ford идентифицирует 568 отчетов онлайн-анкеты транспортного средства и 14 337 отчетов о гарантии внешней отделки передней стойки, которая отсоединена или отсутствует.

Интересно, что в отчете говорится, что Ford самостоятельно провел первоначальное расследование еще в 2018 году на запрос NHTSA. Считалось, что это "не является необоснованным риском для безопасности из-за низкой массы/геометрии части". Очевидно, это изменилось в феврале 2023 года, когда NHTSA начало собственное предварительное расследование проблемы, в конце концов решив, что так, пластиковые детали, отлетающие от автомобиля, могут представлять угрозу безопасности других водителей на дороге.

Представитель Ford прислал по электронной почте следующее заявление об отзыве: "22 января компания Ford объявила об отзыве некоторых автомобилей Ford Explorer 2011-2019 годов выпуска для возможного отсоединения отделки передней стойки. Мы ожидаем, что это повлияет только на 5 процентов автомобилей, и призываем клиентов обращаться к своему дилеру для проверки, когда запчасти будут доступны. После этого клиенты получат свободный доступ к услугам мобильного ремонта и доставки в дилерских центрах-участниках".

К счастью, исправление очень простое. Дилеры Ford осмотрят обшивку передней стойки Explorer и отремонтируют или заменят, если она не надежно закреплена. Оповещение владельцев начнется в марте, но люди, которые имеют беспокойство, могут позвонить в службу поддержки клиентов Ford и указать информацию об отзыве Ford 24S02.