Мовляв, полежте, розслабтесь та почекайте, поки ваш новий позашляховик прибуде до вас.

Ринковий дебют нового Ford Bronco виявився непростим. Численні затримки, за якими слідують численні повідомлення про неякісний складаний дах машин, змушують компанію багато працювати, оскільки клієнти продовжують чекати своїх машин. Ford намагається полегшити хвилювання, щодо затримок, за допомогою невеликого подарунка – брендованого гамака Bronco.

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Схоже, Ford почав розсилати гамаки на початку цього місяця, тож минуло достатньо часу, щоб кілька з них вже з’явились у продажу на eBay. На фотографіях у соцмережах та на eBay видно гамак, прикрашений “нашивками” на тему Bronco.

Цей презент від Ford супроводжувала записка, у якій було сказано Hang In There – “повисіть там”, "позависайте", що можна розуміти, як “почекайте” і власне як “повисіть у гамаку”. Це продуманий жест, і останній з кількох, які Ford зробив у винагороду клієнтам за терпіння.

На момент написання цієї статті на eBay продається більш як два десятки таких гамаків Bronco, ціни на них коливаються від 50 до 300 доларів США, хоча більшість продавців оцінили їх приблизно у 100 доларів.



На початку цього місяця Ford призупинила виробництва моделі з м’яким дахом, через проблеми з якістю. Однак це також призупинило виробництво Bronco з жорстким дахом, поки компанія не зможе замінити м’які дахи машин, вже доставлених клієнтам. Ford заявив, що трапиться це не раніше жовтня. Для деяких замовників це означає, що вони отримають свої машини не раніше 2022 року.