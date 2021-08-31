Мол, полежите, расслабьтесь и подождите, пока ваш новый внедорожник прибудет к вам.

Рыночный дебют нового Ford Bronco оказался непростым. Многочисленные задержки, за которыми следуют многочисленные сообщения о некачественном складную крышу машин, заставляют компанию много работать, поскольку клиенты продолжают ждать своих машин. Ford пытается облегчить волнение, по поводу задержек, с помощью небольшого подарка – брендированного гамака Bronco.

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Похоже, Ford начал рассылать гамаки в начале этого месяца, так что прошло достаточно времени, чтобы несколько из них уже появились в продаже на eBay. На фотографиях в соцсетях и на eBay видно гамак, украшенный “нашивками” на тему Bronco.

Этот презент от Ford сопровождала записка, в которой было сказано Hang In There – “повисите там”, “позависайте”, что можно понимать, как “подождите” и собственно как “повисите в гамаке”. Это продуманный жест, и последний из нескольких, которые Ford сделал в вознаграждение клиентам за терпение.

На момент написания этой статьи на eBay продается более чем два десятка таких гамаков Bronco, цены на них колеблются от 50 до 300 долларов США, хотя большинство продавцов оценили их примерно в 100 долларов.

В начале этого месяца Ford приостановила производства модели с мягкой крышей, из-за проблем с качеством. Однако это также приостановило производство Bronco с жесткой крышей, пока компания не сможет заменить мягкие крыши машин, уже доставленных клиентам. Ford заявил, что случится это не раньше октября. Для некоторых заказчиков это означает, что они получат свои машины не раньше 2022 года.