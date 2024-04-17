Компанія Ford винайшла спосіб, як захиститися від крадіжки коліс. Запатентований виробником датчик тиску в шинах збиратиме величезний масив інформації та отримає власну систему електроживлення.

CarBuzz знайшов у базі Німецького відомства з патентів та торгових знаків заявку від Ford, яка описує пристрій та роботу просунутого датчика тиску в шинах. Функціонально сенсор нагадуватиме Pirelli Cyber Tyre на McLaren Artura, але зможе «зчитувати» більше даних і отримає власну систему живлення, відокремлену від бортової мережі автомобіля.

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Для цього використовують п’єзоелектричний матеріал. Такі матеріали мають здатність генерувати електричний заряд від прикладеної механічної напруги. У патенті Ford зазначено, що датчик буде активним навіть під час стоянки. Система зможе розпізнавати, коли машину підняли на домкратах, і відлякувати злодіїв сигналізацією. Однак цим можливості нового сенсора не обмежуються.

У реальному часі датчик буде збирати інформацію про температуру, швидкість, знос протектора, прослизання коліс і багато іншого. Теоретично все це дозволить електроніці швидше реагувати на зміну дорожньої ситуації. Причому, як на бездоріжжі, так і на твердих покриттях. Наприклад, сенсор зможе точніше визначати слизьку дорогу, а також розширить діапазон роботи систем управління вектором тяги, зокрема на багатомоторних електромобілях.