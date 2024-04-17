Компания Ford изобрела способ, как защититься от кражи колес. Запатентованный производителем датчик давления в шинах будет собирать огромный массив информации и получит собственную систему электропитания.

CarBuzz нашел в базе Немецкого ведомства по патентам и торговым знакам заявку от Ford, которая описывает устройство и работу продвинутого датчика давления в шинах. Функционально сенсор будет напоминать Pirelli Cyber Tyre на McLaren Artura, но сможет "считывать" больше данных и получит собственную систему питания, отделенную от бортовой сети автомобиля.

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Для этого используют пьезоэлектрический материал. Такие материалы обладают способностью генерировать электрический заряд от приложенного механического напряжения. В патенте Ford указано, что датчик будет активным даже во время стоянки. Система сможет распознавать, когда машину подняли на домкратах, и отпугивать воров сигнализацией. Однако этим возможности нового сенсора не ограничиваются.

В реальном времени датчик будет собирать информацию о температуре, скорости, износе протектора, проскальзывании колес и многое другое. Теоретически все это позволит электронике быстрее реагировать на изменение дорожной ситуации. Причем, как на бездорожье, так и на твердых покрытиях. Например, сенсор сможет точнее определять скользкую дорогу, а также расширит диапазон работы систем управления вектором тяги, в частности на многомоторных электромобилях.