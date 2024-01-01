Ford запатентував подушки безпеки для позашляховиків з відкритим верхом

Прибрати двері з Ford Bronco не надто складно, і це чудовий спосіб отримати більш захоплюючий досвід бездоріжжя. Базуючись на нещодавно опублікованому патенті, схоже, що Ford думає про способи покращення безпеки водія і пасажирів у таких авто.

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Патент був поданий ще в жовтні 2020 року, незабаром після дебюту Bronco зі знімними дверцятами. Автомобіль, використаний для патентних зображень, не нагадує Bronco, але можна зрозуміти, що Ford чітко мав на увазі свого відродженого конкурента Jeep Wrangler.

Система являє собою мережу екранів, які можуть розгортатися або автоматично, або за командою водія. Двигуни переміщують сітки в робоче положення, і це стосується не лише дверей. Патент також говорить про екрани для знімних панелей даху, хоча ми не впевнені, чому хтось віддав би перевагу цьому замість чистого неба.

Екрани над відкритими дверима, безумовно, можуть запропонувати трохи більше безпеки водієві та пасажирам. Екрани висуваються та втягуються за допомогою електродвигунів, але також можна використовувати піротехнічний пристрій, щоб буквально підірвати їх, якщо буде виявлено удар. Імовірно, датчики підтвердять, що руки, ноги чи інші частини тіла не знаходяться в отворах, перш ніж їх запустити. Поки незрозуміло, як швидко вони повинні розгортатися, щоб бути ефективними. Коротше кажучи, Ford запатентував електричні розсувні двері, що вибухають.

Чи з’явиться ця функція на майбутніх автомобілях? Як завжди, багато патентів подано лише для захисту ідей, які ніколи не реалізуються. Тим не менш, висувні екрани здаються чудовою ідеєю для дверних порожнин. Додати піротехнічний заряд, щоб підірвати їх на місце під час аварії? Можливо це непогана ідея.