Ford запатентовал подушки безопасности для внедорожников с открытым верхом

Убрать двери с Ford Bronco не слишком сложно, и это отличный способ получить более захватывающий опыт езды на бездорожье. Основываясь на недавно опубликованном патенте, похоже, что Ford думает о способах улучшения безопасности водителя и пассажиров в таких авто.

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Патент был подан еще в октябре 2020 года, вскоре после дебюта Bronco со съемными дверцами. Автомобиль, использованный для патентных изображений, не напоминает Bronco, но можно понять, что Ford четко имел в виду своего возрожденного конкурента Jeep Wrangler.

Система представляет собой сеть экранов, которые могут разворачиваться либо автоматически, либо по команде водителя. Двигатели перемещают сетки в рабочее положение, и это касается не только дверей. Патент также говорит об экранах для съемных панелей крыши, хотя мы не уверены, почему кто-то предпочел бы это вместо чистого неба.

Экраны над открытыми дверями, безусловно, могут предложить немного больше безопасности водителю и пассажирам. Экраны выдвигаются и втягиваются с помощью электродвигателей, но также можно использовать пиротехническое устройство, чтобы буквально взорвать их, если будет обнаружен удар. Предположительно, датчики подтвердят, что руки, ноги или другие части тела не находятся в отверстиях, прежде чем их запустить. Пока непонятно, как быстро они должны разворачиваться, чтобы быть эффективными. Короче говоря, Ford запатентовал электрические раздвижные двери, взрывающиеся.

Появится ли эта функция на будущих автомобилях? Как всегда, много патентов подано лишь для защиты идей, которые никогда не реализуются. Тем не менее, выдвижные экраны кажутся отличной идеей для дверных полостей. Добавить пиротехнический заряд, чтобы взорвать их на место во время аварии? Возможно это неплохая идея.