Ford придумав, як заряджати автомобілі з акумуляторами, що сів, за допомогою дронів. «Стаю» безпілотників можна буде викликати з будь-якого місця.

Дрони компанії Ford зможуть заряджати акумулятори автомобілів, що сів. Американський виробник отримав патент на нову технологію, яка позбавить водіїв необхідності викликати евакуатор або техдопомогу. Проблему вирішать кілька дронів, які, згідно з патентом, зможуть дістатися до машини, що застрягла, і спільно підзарядити акумулятор. Автогігант обмірковував цю ідею з 2017 року, і, як кажуть експерти, вона може стати в нагоді в сільській місцевості.

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У патентних документах зображено «зграю» квадрокоптерів, оснащених акумуляторами та роботизованими руками, які можуть працювати злагоджено та підключатися до автомобільного акумулятора. Один дрон, призначений головним, веде решту до машини, що застрягла, яку зможе розблокувати і навіть відкрити капот. Для координації він використовує датчики та камери.

Прибувши на місце, дрони підключатимуться один до одного, щоб спільними зусиллями зарядити батарею. Інструкції щодо того, як звертатися до кожної конкретної машини, безпілотникам може надавати центральний командний сервер.

Ford поки не озвучував жодних планів щодо патенту. Можливо, що дрони-помічники побачать світ нескоро, оскільки компанія патентує безліч різних ідей, у тому числі пов'язаних із квадрокоптерами. Наприклад, в 2019 році Ford захистив технологію, що дозволяє запускати дрон з багажника для подачі сигналу лиха при аварії: він зможе визначати місцезнаходження по GPS, випромінювати світло або включати сирену.

Ще один патент описував літаючого помічника на бездоріжжі. Якщо попереду очікуються складнощі, він злітає, «сканує» рельєф місцевості і шукає найкращий шлях, використовуючи GPS і датчики самої машини.