Ford придумал, как заряжать автомобили с севшим аккумуляторами с помощью дронов. «Стаю» беспилотников можно будет вызвать из любого места.

Дроны компании Ford смогут заряжать севший аккумуляторы автомобилей. Американский производитель получил патент на новую технологию, которая избавит водителей от необходимости вызвать эвакуатор или техпомощь. Проблему решат несколько дронов, которые, согласно патенту, смогут добраться до застрявшей машины и совместно подзарядить аккумулятор. Автогигант обдумывал эту идею с 2017 года, и, как говорят эксперты, она может пригодиться в сельской местности.

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В патентных документах изображена "стая" квадрокоптеров, оснащенных аккумуляторами и роботизированными руками, которые могут работать слаженно и подключаться к автомобильному аккумулятору. Один дрон, предназначенный главным, ведет остальные к застрявшей машине, которую сможет разблокировать и даже открыть капот. Для координации использует датчики и камеры.

Прибыв на место, дроны будут подключаться друг к другу, чтобы совместными усилиями зарядить батарею. Инструкции о том, как обращаться к каждой конкретной машине, беспилотникам может предоставлять центральный командный сервер.

Ford пока не озвучивал никаких планов по патенту. Возможно, что дроны-помощники увидят свет нескоро, поскольку компания патентует множество разных идей, в том числе связанных с квадрокоптерами. К примеру, в 2019 году Ford защитил технологию, позволяющую запускать дрон из багажника для подачи сигнала бедствия при аварии: он сможет определять местонахождение по GPS, излучать свет или включать сирену.

Еще один патент описывал летающего помощника на бездорожье. Если впереди ожидаются сложности, он взлетает, сканирует рельеф местности и ищет лучший путь, используя GPS и датчики самой машины.