Fast X вийде цієї п’ятниці та має стати передостаннім фільмом у франшизі, яка розпочалася ще в далекому 2001 році.

Десятий фільм був написаний як половина фіналу з двох частин, серія планується завершитися після одинадцятої частини. Однак насправді це може бути не так, оскільки Він Дізель рішуче натякнув, що є явна можливість, що епілог буде розтягнуто, щоб включити третій фільм.

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Про це стало відомо в Римі під час світової прем'єри останнього фільму. «Під час створення цього фільму студія запитала, чи може це бути двосерійний. І після того, як студія побачила цей фільм, вони сказали: «Чи можете ви зробити «Швидкий Х», фінал, трилогію?» Мішель Родрігес також натякнув, що це може просто статися: «Це три дії в будь-якій історії».

Тим часом одинадцятий фільм буде написаний у співавторстві з Крістіною Ходсон («Бамблбі», «Харлі Квінн: Хижі птахи») та Ореном Узіелем («Загублене місто»). Режисером стане Луї Летер’є, який уже очолював Fast X. Розширення вже тривалої франшизи може залежати від успіху майбутньої гри, яка, як повідомляється, мала величезний бюджет у 340 мільйонів доларів, повідомляє The Wrap.

Буде цікаво подивитися, чи буде більше спін-оффів у тому ж дусі, що й «Гоббс і Шоу». У грудні 2022 року режисер Девід Літч сказав, що продовження залежить від Дуейна Джонсона, оскільки у «Скелі» насичений графік. Потенційний фільм «Форсаж 12» може відсунути додаткові програми на другий план, щоб підготувати бюджет для великого фіналу.