Fast X выйдет в эту пятницу и должен стать предпоследним фильмом во франшизе, которая началась еще в далеком 2001 году.

Десятый фильм был написан как половина финала из двух частей, серия планируется завершиться после одиннадцатой части. Однако на самом деле это может быть не так, поскольку Дизель решительно намекнул, что есть явная возможность, что эпилог будет растянут, чтобы включить третий фильм.

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Об этом стало известно в Риме во время мировой премьеры последнего фильма. «При создании этого фильма студия спросила, может ли это быть двухсерийным. И после того, как студия увидела этот фильм, они сказали: «Можете ли вы сделать «Быстрый Х», финал, трилогию?» Мишель Родригес также намекнул, что это может просто произойти: "Это три действия в любой истории".

Тем временем одиннадцатый фильм будет написан в соавторстве с Кристиной Ходсон («Бамблби», «Харли Квинн: Хищные птицы») и Ореном Узиэлем («Потерянный город»). Режиссером станет Луи Летерье, уже возглавлявший Fast X. Расширение уже длительной франшизы может зависеть от успеха предстоящей игры, которая, как сообщается, имела огромный бюджет в 340 миллионов долларов, сообщает The Wrap.

Будет интересно посмотреть, будет ли больше спин-оффов в том же духе, что и «Гоббс и Шоу». В декабре 2022 года режиссер Дэвид Литч сказал, что продолжение зависит от Дуэйна Джонсона, поскольку у «Скалы» насыщен график. Потенциальный фильм Форсаж 12 может отодвинуть дополнительные программы на второй план, чтобы подготовить бюджет для большого финала.