Это будет одиннадцатый по счету, а за ним выйдет последний "Форсаж".

Оригинальная кинолента “Форсаж” в нумерации считается нулевой, что делает “Форсаж 10” одиннадцатым фильмом серии. Работы над его созданием начнутся в январе 2022 года, а премьера на больших экранах запланирована на 7 апреля 2023 года.

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Последний из “Форсажей” опоздал с премьерой более чем на год, из-за пандемии. Если что-то подобное не случится со следующим фильмом, он выйдет в прокат в апреле 2023 года. Издание Entertainment Weekly сообщает, что десятую и одиннадцатую части франшизы будут снимать одновременно.

Режиссером ленты снова будет Джастин Лин, снявший с третьего по шестой, а также девятый “Форсаж”. В актерском составе произойдут незначительные изменения – Дуэйн “Скала” Джонсон, который не ладит с Вином Дизелем, решил покинуть франшизу. “Я желаю им удачи с Fast 10 и Fast 11 и другими фильмами Fast & Furious, которые они снимают без меня”, – заявил Джонсон.

Ожидается, что в десятом “Форсаже” мы снова увидим Джейсона Стейтема в образе Деккарда Шоу, красавицу Галь Гадот в роли Жизель Яшар, хотя ее персонаж вроде как погиб.

Никаких подробностей о сюжете нового фильма пока нет.

Фото: машины из фильма “Форсаж 9” / Motor1