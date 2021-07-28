"Бетцикл" появится в фильме "Флэш", в котором будет сразу два Бэтмена. За рулем байка мы увидим Бена Аффлека.

Премьера нового кинокомикса из расширенного вселенной DC запланирована на 4 ноября 2022 года, а сейчас идет съемки в шотландском городе Глазго. Там был замечен массивный мотоцикл с Бэтменом за рулем.

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Вероятно, в костюме Бэтмена за рулем байка был дублер, поскольку известно, что Бен Аффлек сейчас отдыхает на яхте за 130 миллионов долларов во Франции, вместе с Дженнифер Лопес.

Если присмотреться к байку, можно заметить, что сдвоенное переднее колесо – на самом деле бутафория, а под накладками скрывается более традиционное и функциональное колесо.

Интересно, что Бэтмен в исполнении Бена Аффлека будет не единственным в фильме "Флэш", поскольку Майкл Китон также вернется на экран, как старая версия Брюса Уэйна.

На прошлой неделе отдельные снимки со съемочной площадки The Flash показали, что Бэтмобиль и Беткейв (тайное логово в пещере), первоначально выведенные на большой экран Китоном, будут представлены в новом фильме. Бэтмобиль, управляемый Китоном, использовался в фильмах "Бэтмен 1989" и "Бэтмен возвращается" в 1992 году и является одним из самых знаковых, среди всех Бэтмобилей.