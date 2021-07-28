Автомобильный бункер построят в одном из жилых районов Варшавы.

Две дизайн-студии – Unism и Arup – объединили усилия для создания уникального подземного шоу-рума для одного очень богатого коллекционера Aston Martin из Польши. Гараж имитирует пещеру и напоминает тайное логово супергероя.

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Своды и стены гаража будут выполнены из стали и железобетона. Помещение будет повторять формы естественной пещеры, с плавными линиями и без углов. А снаружи гараж будет практически незаметным, выдавать его будет только трехметровое "смотровое окно" на уровне земли.

Авторы проекта говорят, что размеры необычного гаража были разработаны, опираясь на характеристики машин, которые будут в нем храниться. Так, гараж сможет вместить десять коллекционных Aston Martin: восемь по краям и две в центре зала на специальной поворотной платформе. При этом, места с лихвой хватает для разворота каждого из автомобилей. Заезд в “пещеру” устроен через пандус с очень плавным уклоном.

Фото: подземный гараж для коллекции Aston Martin / Arup

Гараж предусмотрено оснастить вентиляцией с мощной вытяжкой для отвода выхлопных газов из помещения. А системы отопления и охлаждения будут экологичными. Так, летом помещение будет оставаться прохладным, благодаря расположению под землей, а зимой особая система обогрева будет использовать тепло, накопленное землей в теплое время года.

Завершение строительства намечено на 2022 год.