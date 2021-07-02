Собрание из более чем 500 автомобилей принадлежит частному музею из Новой Зеландии. Автомобили выставлены на торги одним лотом вместе с помещением, в котором они размещены.

Иен Хоуп собирал британские автомобили всю жизнь и в своей коллекции имел более полутысячи машин. Теперь, после смерти коллекционера, все они будут проданы в одни руки.

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Свою коллекцию Иен разместил в помещении бывшего завода по переработке фруктов в городе Хаумоан восточном побережье Северного острова Новой Зеландии. Доступ к коллекции был открыт для всех желающих, а свое собрание мужчина назвал “Британский автомобильный музей Иена Хоупа”.

Коллекция включает множество экземпляров от всех крупных британских производителей. Одних только Austin насчитывается более пятидесяти, включая модели от Burnham 1929 года до Princess 1979 года. Более 30 Morris Minor, десятки Vauxhall, Hillman и Humber. При этом спортивных автомобилей в коллекции достаточно мало, знаковыми могут считаться MGB GT, Spitfire и Austin-Healey 100/4.

Роскошные бренды представлены машинами Bentley, Rolls-Royce, Land Rover и Jaguar, хотя таких в собрании не много, поскольку коллекционер покупал машины, на которых действительно ездил.

На участке площадью 2,5 гектара, кроме огромного склада, есть четыре крупных промышленных здания. Недвижимость с коллекцией оценивается в миллионы новозеландских долларов. Наследники хотели бы, чтобы музей продолжал работать, однако его будущее зависит от нового владельца. Торги продлятся до 7 июля.

Фото: коллекция британских автомобилей иена Хоупа / Driving