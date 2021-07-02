Зібрання з більш як 500 автомобілів належить приватному музею з Нової Зеландії. Автомобілі виставлені на торги одним лотом разом із приміщенням, у якому вони розміщені.

Ієн Хоуп збирав британські автомобілі усе життя й у своїй колекції мав більш як півтисячі машин. Тепер, після смерті колекціонера, усі вони будуть продані в одні руки.

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Свою колекцію Ієн розмістив у приміщенні колишнього заводу з переробки фруктів у місті Хаумоан східному узбережжі Північного острова Нової Зеландії. Доступ до колекції був відкритий для всіх охочих, а своє зібрання чоловік назвав “Британському автомобільний музей Ієна Хоупа”.

Колекція включає безліч екземплярів від всіх великих британських виробників. Одних тільки Austin налічується понад п'ятдесят, включаючи моделі від Burnham 1929 року до Princess 1979 року. Понад 30 Morris Minor, десятки Vauxhall, Hillman і Humber. При цьому спортивних автомобілів у колекції досить мало, знаковими можуть вважатись MGB GT, Spitfire та Austin-Healey 100/4.

Розкішні бренди представлені машинами Bentley, Rolls-Royce, Land Rover та Jaguar, хоча таких у зібранні не багато, оскільки колекціонер купував машини, на яких справді їздив.

На ділянці площею 2,5 гектара, крім величезного складу, є чотири великих промислових будівлі. Нерухомість з колекцією оцінюється у мільйони новозеландських доларів. Спадкоємці хотіли б, щоб музей продовжував працювати, однак його майбутнє залежить від нового власника. Торги триватимуть до 7 липня.

Фото: колекція британських автомобілів Ієна Хоупа / Driving