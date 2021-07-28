Автомобільний бункер спорудять в одному з житлових районів Варшави.

Дві дизайн-студії – Unism та Arup – об’єднали зусилля для створення унікального підземного шоу-руму для одного дуже багатого колекціонера Aston Martin з Польщі. Гараж імітує печеру та нагадує таємне лігво супергероя.

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Склепіння та стіни гаража будуть виконані зі сталі та залізобетону. Приміщення повторюватиме форми природньої печери, з плавними лініями та без кутів. А зовні гараж буде практично непомітним, видаватиме його лише триметрове “оглядове вікно” на рівні землі.

Автори проєкту кажуть, що розміри та пластику незвичайного гаража було розроблено, спираючись на характеристики машин, які будуть у ньому зберігатись. Так, гараж зможе вмістити десять колекційних Aston Martin: вісім по краях і два у центрі зали на спеціальній поворотній платформі. При цьому, місця з лишком вистачатиме для розвороту кожного з автомобілів. Заїзд до “печери” влаштований через пандус з дуже плавним ухилом.

Фото: підземний гараж для колекції Aston Martin / Arup

Гараж передбачено оснастити вентиляцією з потужною витяжкою для відведення вихлопних газів з приміщення. А системи опалення та охолодження будуть екологічними. Так, влітку приміщення буде залишатися прохолодним, завдяки розташуванню під землею, а взимку особлива система обігріву буде використовувати тепло, накопичене землею в теплу пору року.

Завершення будівництва призначене на 2022 рік.