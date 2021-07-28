"Бетцикл" з'явиться у фільмі "Флеш", в якому буде одразу два Бетмена. За кермом байка ми побачимо Бена Аффлека.

Прем’єра нового кінокомікса з розширеного всесвіту DC запланована на 4 листопада 2022 року, а зараз триває фільмування у шотландському місті Глазго. Саме там був помічений масивний мотоцикл із Бетменом за кермом.

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Ймовірно, в костюмі Бетмена за кермом байка був дублер, оскільки відомо, що Бен Аффлек зараз відпочиває на своїй яхті за 130 мільйонів доларів у Франції, разом із Дженніфер Лопес.

Якщо придивитись до байка, можна помітити, що здвоєне переднє колесо – насправді бутафорія, а під накладками ховається більш традиційне та функціональне колесо.

Цікаво, що Бетмен у виконанні Бена Аффлека буде не єдиним у фільмі “Флеш”, оскільки Майкл Кітон також повернеться на екран, як старіша версія Брюса Уейна.

Минулого тижня окремі знімки зі знімального майданчика The Flash показали, що Бетмобіль та Беткейв (таємне лігво у печері), спочатку виведені на великий екран Кітоном, будуть представлені в новому фільмі. Бетмобіль, керований Кітоном, використовувався у фільмах “Бетмен 1989” та “Бетмен повертається” у 1992 році та є одним із найбільш знакових, серед усіх Бетмобілів.