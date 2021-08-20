Це буде одинадцятий за рахунком, а за ним вийде останній "Форсаж".

Оригінальна кінострічка “Форсаж” у нумерації рахується нульовою, що робить “Форсаж 10” одинадцятим фільмом серії. Роботи над його створенням розпочнуться у січні 2022 року, а прем’єра на великих екранах запланована на 7 квітня 2023 року.

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Останній з “Форсажів” запізнився з прем’єрою більш ніж на рік, через пандемію. Якщо чогось подібного не трапиться з наступним фільмом, він вийде в прокат у квітні 2023 року. Видання Entertainment Weekly повідомляє, що десяту та одинадцяту частини франшизи будуть знімати одночасно.

Режисером стрічки знову буде Джастін Лін, який зняв з третього по шостий, а дев'ятий “Форсаж”. В акторському складі відбудуться незначні зміни – Дуейн “Скеля” Джонсон, який не ладнає з Віном Дизелем, вирішив покинути франшизу. “Я бажаю їм удачі з Fast 10 та Fast 11 й іншими фільмами Fast & Furious, які вони знімають без мене”, – заявив Джонсон.

Очікується, що в десятому “Форсажі” ми знову побачимо Джейсона Стетхема в образі Деккарда Шоу, красуню Галь Гадот у ролі Жизель Яшар, хоча її персонаж ніби загинув.

Жодних подробиць про сюжет нового фільму наразі немає.

Фото: машини з фільму “Форсаж 9” / Motor1