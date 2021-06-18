З також потужною реалістичною графікою, гру цілком можна використовувати як віртуальну платформу для презентації нових автомобілів.

Компанія Microsoft нарешті представила нову частину Forza Horizon під номером 5, яка виглядає абсолютно фантастично. “Відкритий світ з реалістичною графікою і безмежне задоволення від водіння” вже доступні для придбання, однак гравці отримають доступ лише у листопаді.

Також цікаво: Колекціонер зібрав неймовірну колекцію з 40 тисяч масштабних моделей автомобілів

Як і в попередніх іграх Forza, тут є безліч місцевостей і безліч транспортних засобів. Усі локації справжні і розташовані у Мексиці, навіть є діючий вулкан. Є нові багатокористувацькі ігрові режими.

Як зазначено вище, гру можна придбати вже зараз у магазині Microsoft, однак доступ до неї відкриється лише 5 листопада. Преміум-версія гри дозволяє отримати ранній доступ та увійти в гру на чотири дні раніше – першого листопада. Також преміум-версія включає пакет вітальних пропозицій, пропуск автомобіля, VIP-членство та два розширення гри, коли вони стануть доступними.