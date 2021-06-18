С такой мощной реалистичной графикой, игру вполне можно использовать как виртуальную платформу для презентации новых автомобилей.

Microsoft наконец представила новую часть Forza Horizon под номером 5, которая выглядит совершенно фантастически. “Открытый мир с реалистичной графикой и безграничное удовольствие от вождения” уже доступны для приобретения, однако игроки получат доступ только в ноябре.

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Как и в предыдущих играх Forza, здесь есть множество местностей и множество транспортных средств. Все локации настоящие и расположены в Мексике, даже есть действующий вулкан. Есть новые многопользовательские игровые режимы.

Как указано выше, игру можно приобрести уже сейчас в магазине Microsoft, однако доступ к ней откроется лишь 5 ноября. Премиум-версия игры позволяет получить ранний доступ и войти в игру на четыре дня раньше – первого ноября. Кроме того, премиум-версия включает в себя пакет приветственных предложений, пропуск автомобиля, членство в VIP и два расширения игры, когда они станут доступными.