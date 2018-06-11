Чи випадково це трапилось?

До офіційного дебюту нового родстера BMW Z4 залишилось ще кілька місяців, однак видання AutoWeek оприлюднило зображення автомобіля.

Для повноти картини не вистачає лише кольору та колісних дисків. Решта ж повністю розкрита. Судячи з зображень, серійна модель буде близькою до концепту, показаного минулого року. Вже у серпні очікується презентація новинки на Пеббл Біч у Каліфорнії, а у вересні виробник має оприлюднити усі технічні подробиці моделі під час Паризького автосалону. Вже наступного березня клієнти зможуть отримати перші машини.

Фото: Зображення BMW Z4 з патентної заявки / autoweek.nl

Нещодавно кілька європейських видань провели тест-драйв передсерійних зразків Z4, тож наразі відомо, що центром конструкції для базової версії родстера буде трилітрова “турбо-шістка” потужністю у 382 кінські сили. Для інших модифікацій передбачено чотирициліндровий турбований двигун, а топові комплектації матимуть гібридну установку, створену спільно з Toyota.

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