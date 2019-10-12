Іноземне слово "франшиза" має кілька значень, і автомобілістів насамперед стосується його страховий аспект. Знання подробиць про франшизу в деяких ситуаціях допоможе заощадити гроші.

Якщо коротко, франшиза – це страховка для самих страховиків від особливо недбайливих клієнтів. Але користь від неї є і самому автовласникові, про що ми і поговоримо.

Нагадуємо, що при бажанні отримати компенсацію від страхової компанії, про ДТП потрібно відразу повідомляти страховику.

Франшиза – це сума, яку у випадку пошкодження застрахованого автомобіля власник оплачує зі своєї кишені. Іншими словами, це якийсь мінімум, який страхова компанія не покриває при виплаті компенсації на ремонт.

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Страхові компанії зробили це для того, щоб обмежити страхові випадки з дрібними пошкодженнями – розбиті фари, обдерті бампери, м'яті пороги. А також для дисциплінування водіїв – щоб вони не відчували вседозволеності: мовляв, за застраховану машину все заплатять, у скільки б ремонт не обійшовся.

Таким чином, клієнт, знаючи, що йому доведеться платити за найменшу подряпину, буде їздити акуратніше і машина буде цілішою. Але й при великих збитках йому доведеться трохи заплатити.

Страховка з франшизою має на увазі, що водій буде звертатися за компенсацією тільки при серйозних пошкодженнях.

І ще один фактор, який через наявність франшизи стимулює автомобілістів не турбувати страховика по дрібницях. Відомо, що багато компаній при покупці поліса роблять клієнтові помітні знижки, якщо у того не було аварій за попередній "страховий" рік. Тому власники часом вважають за краще не заявляти в компанію про незначне ДТП, щоб не втратити в ціні полісу та ще більшої суми в ремонті після великої аварії в майбутньому.

В даний час пропонуються поліси “автоцивілки” і КАСКО як з франшизою, так і без. Природно, страховка з нульовою франшизою коштує дорожче – наприклад, до ціни полісу “автоцивілки” додається як мінімум 10%, для жителів великих міст це близько 100 грн.

Умовна і безумовна

Умовна франшиза є свого роду вимикачем: власник отримає повну суму збитків, якщо франшиза виявиться меншою суми збитку, але якщо збиток менше франшизи, власник не отримає нічого. Тут відшкодування збитків виплачується завжди в повному обсязі.

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При безумовному типі сума франшизи віднімається від суми призначеного страхового відшкодування. Яке виплачується в будь-якому випадку, але – завжди менше на суму франшизи.

Аби не возитися з дрібними страховими випадками, де сума компенсації не перевищує витрати на її оформлення, страховики придумали франшизу.

В автоцивілці франшиза зазвичай позначається в грошовій формі, і вона не поширюється на шкоду, заподіяну здоров'ю людей, а максимальна цифра становить 2000 грн. В КАСКО її найчастіше визначають у відсотках – зазвичай від страхової суми або від суми збитку. У разі викрадення або повного списання автомобіля через його загибель в ДТП франшиза в середньому визначається як 7-10% від його вартості. Для інших ризиків найчастіше приймаються цифри в діапазоні 0 – 2% від страхової суми або розмірів збитку, а найбільш типове значення – 0,5%.

Рекомендація Авто24

Ми б радили купувати страховку саме з франшизою. Не тільки тому, що вона помітно дешевше, але і через дисципліну, яку вона волею-неволею прививає водієві. Пам'ятаючи про те, що платити за невелике ушкодження доведеться самому, навіть найгарячіший драйвер буде рухатися обережніше. А значить, буде нижча ймовірність і більш серйозного ДТП.

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