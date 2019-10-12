Смачное иностранное слово франшиза имеет несколько значений, и автомобилистов прежде всего касается его страховой аспект. Знание подробностей о франшизе в некоторых ситуациях поможет сэкономить деньги.

Если коротко, франшиза – это страховка для самих страховщиков от особо нерадивых клиентов. Но польза от нее есть и самому автовладельцу, о чем мы и поговорим.

Напоминаем, что при желании получить компенсацию от страховой компании, про ДТП нужно сразу сообщать своему страховику.

Франшиза – это сумма, которую в случае повреждения застрахованного автомобиля владелец оплачивает из своего кармана. Иными словами, это некий минимум, который страховая компания (СК) не покрывает при выплате компенсации на ремонт.

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Страховые компании сделали это для того, чтобы ограничить страховые случаи с мелкими повреждениями – разбитые фары, ободранные бамперы, мятые пороги.

Поскольку с одной стороны, клиент, зная, что ему придется платить за малейшую царапину, будет ездить аккуратнее и машина будет целее. С другой стороны, страховики стараются избавиться от вала обращений по мелочам, которые отнимают время и средства на административные расходы.

Да и клиенту проще устранить мелкие повреждения самому, чем тратить время на оформление документов ради мизерных сумм компенсации. В результате последствия мелкой аварии владелец устраняет сам, а к страховикам обращается только с более-менее серьезными происшествиями.

Страховка с франшизой подразумевает, что водитель будет обращаться за компенсацией только при серьезных повреждениях.

И еще один фактор, который через наличие франшизы стимулирует автомобилистов не беспокоить страховщика по мелочам. Известно, что многие компании при покупке полиса делают клиенту заметные скидки, если у того не было аварий в предыдущий “страховой” год. Поэтому владельцы порой предпочитают не заявлять в компанию о незначительном ДТП, чтобы не потерять большей суммы в ремонте после крупной аварии в будущем.

В настоящее время предлагаются полисы ОСАГО и КАСКО как с франшизой, так и без. Естественно, страховка с нулевой франшизой стоит дороже – к цене полиса прибавляется как минимум 10 %, для жителей больших городов это около 100 грн.

Условная и безусловная

Условная является своего рода выключателем: владелец получит полную сумму ущерба, если франшиза окажется меньше суммы ущерба, но если ущерб меньше франшизы, владелец не получит ничего. Здесь возмещение убытков выплачивается всегда в полном объеме.

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При безусловном типе сумма франшизы отнимается от суммы назначенного страхового возмещения. Которое выплачивается в любом случае, но – всегда меньше на сумму франшизы.

Чтобы не возиться с мелкими страховыми случаями, где сумма компенсации не превышает расходы на ее оформление, страховики придумали франшизу.

В зависимости от пакета страхования размер франшизы составляет или некий процент от стоимости машины (5 – 10 %), или конкретную сумму денег (от 510 грн.). Интересно, что при страховании от риска хищения сумма франшизы (до 5% - 10% стоимости машины) выше, чем при покупке страховки от повреждения машины в ДТП (до 5%).

При ОСАГО франшиза обычно обозначена в денежной форме, и она не распространяется на вред, нанесенный здоровью людей, а максимальная цифра составляет 2000 грн. В КАСКО ее чаще всего определяют в процентах – обычно от страховой суммы или от суммы ущерба. В случае угона или полного списания автомобиля по причине его гибели в ДТП франшиза в среднем определяется как 10 % от его стоимости. Для прочих рисков чаще всего принимаются цифры в диапазоне 0 – 2 % от страховой суммы или размеров убытка, а наиболее типичное значение – 0,5 %.

Рекомендация Авто24

Мы бы советовали покупать страховку именно с франшизой. Не только потому, что она заметно дешевле, но и из-за дисциплины, которую она волей-неволей прививает водителю. Помня о том, что платить за небольшое повреждение придется самому, даже самый горячий драйвер будет двигаться осторожнее. А значит, будет ниже вероятность и более серьезного ДТП.

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