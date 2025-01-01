Французький автопром втрачає робочі місця

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Французький автопром
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За прогнозом Xerfi, на який посилається Укравтопром до 2035 року французький автопром ризикує втратити 75 тис. робочих місць.
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Зайнятість у галузі вже скоротилася з 390 тис. у 2015 році до 336 тис. сьогодні.
Основними факторами розвитку такої ситуації є перенесення виробництва за кордон, а також дорогий і повільніший, ніж планувалося, перехід на електромобілі, передбачений правилами ЄС щодо викидів до 2035 року.
Порівняно з 2019 роком продажі авто впали на півмільйона, а автовиробництво у Франції скоротилося з 2,3 млн од. у 2018 році до 1,4 млн. од. у 2024 році.