Французский автопром теряет рабочие места

По прогнозу Xerfi, на который ссылается Укравтопром к 2035 году французский автопром рискует потерять 75 тыс. рабочих мест.

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Занятость в отрасли уже сократилась с 390 тыс. в 2015 году до 336 тыс. сегодня.

Основными факторами развития такой ситуации является перенос производства за границу, а также дорогой и более медленный, чем планировалось, переход на электромобили, предусмотренный правилами ЕС по выбросам до 2035 года.

По сравнению с 2019 годом продажи авто упали на полмиллиона, а автопроизводство во Франции сократилось с 2,3 млн ед. в 2018 году до 1,4 млн. ед. в 2024 году.