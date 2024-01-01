Как выглядит самый роскошный французский купе-кроссвоер

DS N°8 воплощает новое понимание формата SUV Coupé – динамического купе-образного кроссовера, благодаря чему удалось достичь отличного аэродинамического коэффициента Cx = 0,24. У него запас хода до 750 км (смешанный цикл WLTP) и более 500 км на трассе благодаря электромоторам мощностью до 350 л.с. и с передним (FWD) или полным приводом (AWD) и несколькими вариантами аккумуляторов.

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DS N°8 – это первое воплощение нового дизайнерского стиля DS Automobiles и впервые будет предлагаться исключительно только как электромобиль.

Одновременно с запуском новинки, DS Automobiles открывает новую философию наименования моделей. Отныне все модели Бренда будут обозначаться через символ "N°" (это стандартный вариант записи слова "номер" на французском языке). Кроме того, символ "°" на задней части кузова выполнен в виде миниатюрного бриллианта, как бы дополнительно символизируя ДНК Бренда DS Automobiles: изысканность и элегантность, максимальное внимание к деталям. После обозначения-символа "N°" будет указана определенная цифра.

Для запуска нового электромобиля недаром было выбрано именно обозначение DS N°8 – ведь цифра 8 по своей форме близка к знаку бесконечности и ассоциируется с равновесием и ощущением покоя. Наконец, чтобы усилить идентичность Бренда, на задней части кузова будет размещена надпись "DS AUTOMOBILES" и отдельно указано обозначение модели "N°8".



Аэродинамические показатели DS N°8 составляют Cd=0,24 (Cx=0,24) и CdA=0,64; это одни из лучших показателей в своем классе. Каждая часть кузова нового электромобиля была тщательно проверена и проработана в аэродинамической трубе. Вся работа над аэродинамикой принесла выдающиеся результаты: благодаря улучшению аэродинамической эффективности, удалось снизить потребление энергии. А это означает, что на одном заряде аккумулятора можно преодолеть большее расстояние.

Так, для Нового DS N°8 именно за счет аэродинамики удалось увеличить запас хода на +60 км (по правилам измерительного цикла WLTP) или даже +75 км (если говорить именно о скоростном движении на автостраде). Внешние размеры Нового DS N°8 гарантируют идеальный баланс форм и пропорций: длина кузова составляет 4,82 м; ширина равна 1,90 м; высота достигает 1,58 м.



Новый DS N°8 сразу поражает передней частью кузова с оригинальной V-образной световой подписью. Тонкая вертикальная "световая подпись" напоминает обо всех актуальных моделях Бренда DS Automobiles и, одновременно, позволяет заглянуть в будущее. Кроме того, это световое решение как бы визуально очерчивает границы нового электромобиля на дороге, акцентируя внимание на его ширине.



Особые фары Нового DS N°8 состоят из трех отдельных горизонтальных модулей и восьми LED-элементов, которые формируют узор Clous de Paris, идентичный декоративной отделке в салоне. Еще одной уникальной инновацией в автомобильном мире выступает решетка воздухозаборника DS LUMINASCREEN с яркой подсветкой. А завершает "ансамбль света" в передней части кузова DS N°8 фирменный логотип DS с подсветкой.

Новый DS N°8 также является первой моделью в линейке Бренда, имеющей вертикальный световой знак сзади. Оригинальный вертикальный световой элемент делает Новый DS N°8 мгновенно узнаваемым ночью, даже на расстоянии 100 метров. А особая трехгранная форма фонарей LIGHT BLADE улучшает аэродинамические качества и оптимизирует воздушные потоки в задней части кузова. Наконец, стоит отметить и сегментированный узор внутри фонарей.



Аналогично, как это было реализовано на концепт-каре DS AERO SPORT LOUNGE, Новый DS N°8 предлагает расширенный вариант двухцветной окраски кузова, где используется контрастный глубокий черный цвет. Этот цвет ожидаемо присутствует на крыше, но также продолжается на капоте и распространяется даже на решетку радиатора. Благодаря такому решению, удалось подчеркнуть уникальную форму кузова элегантного электромобиля DS N°8, символизирующего расцвет французского кузовостроения.

Для Нового DS N°8 будет предложено пять цветов кузова, включая три новых: проникновенно-синий TOPAZ BLUE, сдержанно-серый PALLADIUM GREY, небесно-чистый белый ALABASTER WHITE. Эти цвета идеально дополняют палитру из двух классических вариантов окраски: нежный-жемчужный CRYSTAL PEARL и традиционно-черный PERLA NERA BLACK.

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Аэродинамическая эффективность также создается благодаря новейшим технологиям, как вот CONTROLLED AIR TAKE – это воздухозаборник с подвижными заслонками. При определенных подходящих условиях, заслонки могут закрываться и снижать аэродинамическое сопротивление в зоне воздухосборника до 95% (по сравнению с обычным воздухосборником) или до 40% (по сравнению с похожими конструкциями у конкурентов). Благодаря этому, удается снизить потребление энергии и, соответственно, получить увеличение запаса хода – дополнительно до +18 км (по правилам измерительного цикла WLTP) или даже до +22,5 км (если говорить именно о скоростном движении на автостраде). Следует отметить, что низкий капот также способствует снижению аэродинамического сопротивления и оптимизации потребления энергии.

Функция Proximity Free Keyless Entry & Start позволяет управлять дверными ручками с электроприводом и выдвигать их как раз в тот момент, когда владелец приближаетесь к своему электромобилю. Кстати, передние дверные ручки с электроприводом окрашены в цвет кузова, а ручки задних дверей интегрированы и как будто скрыты в дверных стойках.

Кроме того, Новый DS N°8 поражает изысканным интерьером, излучающим уют, спокойствие, комфорт. Этого впечатляющего эффекта удается достичь фоновой подсветкой и изысканным декором, а также использованием высококачественных материалов отделки, включая кожу Nappa и шлифованный алюминий.

Новый DS N°8 предлагает интерьер, который идеально воплощает понимание французского комфорта и роскоши. Широкая передняя панель как будто окутывает пассажиров, даря им ощущение покоя и целостности. Вся передняя панель выполнена в так называемом "Бесшовном дизайне": это уникальное сочетание изысканного декора, как произведение опытных мастеров, и высокотехнологичных систем настоящего. Например, в переднюю панель интегрированы сенсорный дисплей и органы управления мультимедийной системой, вентиляционные дефлекторы климат-контроля, элементы фонового освещения салона и тому подобное.

Кроме того, стоит обратить внимание на рельефные элементы-вставки Clous de Paris, украшающие руль и вентиляционные дефлекторы. А также – на швы с эффектом миниатюрных жемчужин, которые находят себе место на панели приборов и подлокотниках. Наконец, вспомним и об отделке сидений кожей Nappa в виде элементов ремешка часов. Все это уже давно является характерными деталями отделки салонов многочисленных моделей DS Automobiles.



Вспоминая концепт-кар DS AERO SPORT LOUNGE, разработчики Нового DS N°8 создали уникальные передние сиденья с обволакивающей формой и полностью интегрированными подголовниками. Использование специальной пены-наполнителя высокой плотности и добавление регулируемой боковой поддержки на спинках сидений, дополняют ощущение максимального удобства посадки. К тому же, передние сиденья предлагают водителю и пассажиру не только подогрев, но также вентиляцию и даже функцию массажа спины.

Тепловой комфорт усиливается системой DS NECK WARMER – уникальным устройством, который предлагает обогрев как можно ближе к открытым частям тела. Таким образом, удается создать ощущение тепла и уюта, при этом расходуя немного энергии электромобиля. Особые подогреватели для шеи установлены на спинках передних сидений и имеют хрустальный логотип DS с фоновой подсветкой.

Пассажирам на задних сиденьях также обеспечиваются высокий уровень комфорта: отличное пространство для колен, хороший запас места для головы (зазор от сиденья до потолка сзади достигает 84 см), оптимальной наклон спинки сиденья – под углом 30 градусов. В то же время, задний диван не требует никаких компромиссов по практичности, ведь он предлагает возможность складывания в пропорции 40/20/40 (разделенная спинка заднего дивана). Наконец, дополнительному комфорту задних пассажиров способствуют функции подогрева и вентиляции сидений.

Новый DS N°8 также поражает идеальной звукоизоляцией, которую достигается сразу несколькими факторами: тщательно проработанная аэродинамика, многочисленные звукоизолирующие элементы, многослойное ламинированное стекло и тому подобное. В конце концов, все это формирует прекрасную тишину в салоне и идеально дополняет впечатление от первоклассного путешествия.



Центральный дисплей в салоне электромобиля имеет очень большой размер (диагональ 16 дюймов) и предлагает отличные возможности персонализации. Также дисплей работает в сочетании с мультимедийной системой DS IRIS SYSTEM 2.0 с возможностью голосового управления.



За аудиокомфорт в салоне отвечает аудио-система премиального класса FOCAL Electra 3D. Новый DS N°8 получает 14 высококлассных интегрированных динамиков общей выходной мощностью 690 Вт.

Несмотря на изящный и футуристический дизайн, электромобиль DS N°8 также довольно практичен. Например, он предлагает большой багажник (объем до 620 литров под крышкой-полочкой) в правильной форме параллелепипеда, что делает его очень удобным в использовании при загрузке крупногабаритных вещей. Крышка багажника оснащена электроприводом, благодаря чему можно регулировать высоту открывания – вплоть до 185 см максимум.

Новый DS N°8 предлагает отличный выбор элегантных и изысканных вариантов отделки салона, которые предлагаются в зависимости от определенного исполнения электромобиля – PALLAS или ETOILE. Фирменным цветом салона для Нового DS N°8 выступает нежный синий оттенок Eternal Blue, который гармонично сочетает ощущение спокойствия и мощную скрытую энергетику.

Новый DS N°8 использует современную платформу STLA Medium от Группы Stellantis. Эта платформа тщательно оптимизирована по длине и ширине для размещения даже больших аккумуляторов – например, емкостью до 97,2 киловатт-часов. Также эта платформа позволяет использовать большие колеса диаметром 740 мм.

Кроме того, Новый DS N°8 получает определенные важные преимущества благодаря использованию новых элементов передней и задней подвески, а также специальной тормозной системы, адаптированной к его электрической технологии – например, предусмотрена система многоступенчатой рекуперации и управления одной педалью.



Новый DS N°8 будет доступен в трех полностью 100% электрических версиях, предлагающих мощность 230 л.с., 245 л.с., 350 л.с., а также один электромотор (передний привод FWD) или два электромотора (полный привод AWD) и два аккумулятора на выбор покупателя.

Электромобиль DS N°8 FWD (230 л.с.) будет предлагаться с аккумулятором полезной емкостью 74 киловатт-часов, что обещает оптимальное сочетание уже достаточного запаса хода и привлекательной цены. В то же время, электромобили DS N°8 FWD LONG RANGE (245 л.с.) и DS N°8 AWD LONG RANGE (350 л.с.) получат увеличенный аккумулятор полезной емкостью 97,2 киловатт-часов, благодаря чему можно достичь максимального запаса автономного пробега.

Например электромобиль DS N°8 FWD LONG RANGE имеет нормативный запас хода 750 км и уровень потребления энергии 12,9 киловатт-часов на 100 км (согласно WLTP). Кроме того, для такого электромобиля заявлен впечатляющий запас хода более 500 км по автомагистрали при условии соблюдения постоянной скорости 120 км/ч.

Новый DS N°8 предлагает первоклассную динамику: например, время ускорения от 0 до 100 км/ч. составляет всего 5,4 секунды (для версии AWD LONG RANGE) или держится на уровне 7,7-7,8 секунды (для версий FWD в зависимости от аккумулятора). Максимальная скорость любого варианта электромобиля DS N°8 ограничена на уровне 190 км/ч.

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На электромобиле DS N°8 AWD LONG RANGE управление задним электромотором происходит таким образом, чтобы обеспечить наилучшие впечатления от вождения. Например, в режиме ECO электромобиль DS N°8 постоянно использует только передний электромотор и передний привод, активируя задний электромотор только в режиме kick-down для мгновенного высвобождения максимально-возможной мощности, распределяемой на все четыре колеса.

В обычном режиме Normal, электромобиль DS N°8 AWD LONG RANGE уже использует два электромотора для обеспечения максимального уровня сцепления с дорогой во время трогания с места, но затем задний электромотор постепенно выключается. Однако если это необходимо – во время динамического ускорения, при условии возможного пробуксовывания передних колес – задний электромотор немедленно подключается и обеспечивает максимальную мощность и полный привод на все четыре колеса. Благодаря таким периодическим отключениям электромотора, удается оптимизировать энергетическую эффективность и уменьшить потребление энергии, а следовательно – соответственно, увеличить возможный запас хода.

Наконец, в режимах Sport и AWD водитель может наслаждаться постоянным полным приводом со специальной логикой управления крутящим моментом для каждой программы-режима движения. Например, в режиме Sport приоритет отдается мощности, а в режим AWD систем делает все для максимизации сцепления с дорогой. Водитель может контролировать информацию о работе полного привода и двух электромоторов на дисплее цифровой панели приборов.

Благодаря поддержке "быстрой зарядки" с максимальной мощностью 160 кВт на постоянном уровне (при заряде аккумулятора в пределах от 20% до 55% его емкости), а также благодаря наличию функции предварительной подготовки (прогрева / охлаждения) аккумуляторной батареи, можно максимально ускорить процесс зарядки. Так, подзарядка аккумулятора в пределах от 20% до 80% его емкости требует всего 27 минут, при условии использования станции "быстрой зарядки" высокой мощности с постоянным током.

Для повседневных поездок, которые требуют меньшего радиуса действия, Новый DS N°8 предлагает бортовые встроенные зарядные устройства переменного тока мощностью 11 кВт или 22 кВт (последний будет доступен позже). Также предусмотрена система интеллектуального управления аккумулятором, которая активируется с центрального экрана в салоне. В этом случае, блок управления SBM (Smart Battery Management) ограничивает максимальный уровень зарядку аккумулятора в пределах 80% его емкости, что рекомендовано для увеличения долговечности химических элементов аккумулятора.

Бортовые зарядные устройства мощностью 11 кВт и 22 кВт также поддерживают функцию V2L (Vehicle to Load) для передачи электроэнергии на внешние электрические устройства и, соответственно, возможность их питания от аккумулятора электромобиля.



Благодаря высокоэффективному тепловому насосу, затраты энергии для обогрева салона оказываются на 40% ниже, чем для аналогичного электромобиля без теплового насоса. Таким образом, Новый DS N°8 предлагает более высокий уровень комфорта, при этом сохраняя энергию аккумулятора для возможности продления дистанции пробега.



Новый DS N°8 стандартно оснащен системой адаптивной подвески, работающей во взаимосвязи с фронтальной камерой, расположенной в верхней части лобового стекла. Благодаря этой камере обзора дороги, датчикам положения кузова, а также трем акселерометрам, система адаптивной подвески постоянно анализирует дорожную поверхность и передает информацию на бортовой компьютер, который индивидуально настраивает работу амортизаторов для каждого из колес. Механизм управления амортизатором состоит из электромагнитного клапана, который контролирует прохождение масла от нижней к верхней камере амортизатора или наоборот (в зависимости от того, нужно амортизатору сжаться или распуститься). Благодаря этому, подвеска идеально адаптируется к неровностям дороги в режиме реального времени, обеспечивая Новому DS N°8 удивительную управляемость и комфорт движения в каждом путешествии.